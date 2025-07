Corriere dello Sport: “Sohm per 15 milioni sarà della Fiorentina, mancano 2 milioni per l’intesa con il Parma”

La Fiorentina prova l’accelerazione in questa settimana che è appena iniziata e che chiuderà il ritiro al Viola Park per dare una fisionomia quasi definitiva al centrocampo. Accelerata forte su Sohm. La dirigenza viola ha già fatto molto con i tredici milioni messi sul tavolo per l’acquisto: un’offerta di ottimo livello che dimostra tutto l’interesse per lo svizzero, 37 presenze e 4 gol nell’ultimo campionato di Serie A, ritenuto di concerto con Pioli l’elemento giusto per garantire soprattutto presenza atletica e robustezza nell’interdizione a un reparto adesso sì di grande qualità ma oggettivamente leggero, senza per questo dimenticare la capacità di inserirsi in fase offensiva da parte dello svizzero come dimostrano proprio le quattro reti segnate nel suo miglior torneo per continuità di rendimento da quando è in Italia.

Non basta: da mediano di ruolo a trequartista adattato, Sohm è in grado di coprire più posizioni in verticale a centrocampo e questa duttilità è il valore aggiunto che sta convincendo la Fiorentina a fare un ulteriore sforzo per andare a prenderlo. Manca poco. Il Parma ha abbandonato presto l’idea di ottenere venti milioni, anche di fronte alla concretezza del club di Rocco Commisso che da dieci è passato a tredici facendo vedere di avere tutte le buone intenzioni di questo mondo e una forza economica non comune in questo mercato al solito abbastanza bloccato, e la proposta non ha lasciato insensibili i ducali. Morale: un paio di milioni in più da coprire con gli immancabili e ormai inevitabili bonus e ci sarà il punto d’incontro per il trasferimento di Sohm a Firenze. Da oggi, come detto, Fiorentina e Parma proveranno a trovarlo. Lo riporta il Corriere dello Sport.