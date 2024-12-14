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Corriere dello Sport: “Sirene italiane ed estere per Kouamé ma la Fiorentina non è sotto pressione per venderlo”

Kouamé potrebbe lasciare la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 dicembre 2024 09:41
Corriere dello Sport: “Sirene italiane ed estere per Kouamé ma la Fiorentina non è sotto pressione per venderlo” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Anche Christian Kouamè potrebbe partire: l'ivoriano è seguito da club italiani ed esteri, tra cui Maiorca (in estate offerti 6 milioni) e Union Berlino, già interessati in passato. Tuttavia, grazie al recente rinnovo fino al 2027, la Fiorentina non è sotto pressione per venderlo. La sua eventuale cessione, però, lascerebbe un vuoto importante, essendo l'alternativa principale a Kean. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-a-fine-2024-arriva-valentini-esterno-ostacolo-economico-per-berardi/280775/

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