Corriere dello Sport, Simeone vale 50 milioni, ma non segna con la Fiorentina e non sorride

Simeone alla ricerca del gol secondo il Corriere dello Sport, Giovanni Simeone sta lottando, correndo su ogni pallone ma non segna da troppo tempo ormai. L’argentino è a quota due in campionato, uno a...

Simeone alla ricerca del gol secondo il Corriere dello Sport, Giovanni Simeone sta lottando, correndo su ogni pallone ma non segna da troppo tempo ormai. L’argentino è a quota due in campionato, uno al Chievo e l’altro alla Sampdoria. Negli ultimi tempi ha anche conquistato la nazionale, segno che il suo spirito di sacrificio è apprezzato da chiunque. Con la maglia dell’Argentina ha pure trovato il gol. Cosa che gli manca a Firenze e che farà di tutto per riuscire a fare. Sul mercato il suo valore si aggira sui 50 milioni di euro, secondo il quotidiano, mentre sul campo il centravanti non sorride.