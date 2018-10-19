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Corriere dello Sport, Simeone vale 50 milioni, ma non segna con la Fiorentina e non sorride

Simeone alla ricerca del gol secondo il Corriere dello Sport, Giovanni Simeone sta lottando, correndo su ogni pallone ma non segna da troppo tempo ormai. L’argentino è a quota due in campionato, uno a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2018 12:36
Corriere dello Sport, Simeone vale 50 milioni, ma non segna con la Fiorentina e non sorride - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Simeone alla ricerca del gol secondo il Corriere dello Sport, Giovanni Simeone sta lottando, correndo su ogni pallone ma non segna da troppo tempo ormai. L’argentino è a quota due in campionato, uno al Chievo e l’altro alla Sampdoria. Negli ultimi tempi ha anche conquistato la nazionale, segno che il suo spirito di sacrificio è apprezzato da chiunque. Con la maglia dell’Argentina ha pure trovato il gol. Cosa che gli manca a Firenze e che farà di tutto per riuscire a fare. Sul mercato il suo valore si aggira sui 50 milioni di euro, secondo il quotidiano, mentre sul campo il centravanti non sorride.

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