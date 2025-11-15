Corriere dello Sport: “‘Silenzio stampa social’ almeno per le immagini dell’allenamento”

Moise Kean ci vuole essere, questo non è in discussione. Perché ci voleva essere anche a Mainz (è lì che nella mezz’ora nel finale ha rimediato la botta rimediata alla tibia) come anche in Nazionale: è uno da campo, che non si risparmia e in questi giorni sta mordendo i freni. L’obiettivo è fissato a sabato 22 novembre, al Franchi arriva la ‘sua’ Juventus, basterebbe questo per provare a immaginare il fuoco che ha dentro. Nel frattempo prosegue l’allenamento ad hoc per lui, con le terapie per assorbire il trauma alla gamba sinistra. Il Viola Park in questo senso – nella gestione degli infortuni e nella riabilitazione – è una garanzia e da lunedì, con ventiquattro ore di riposo in mezzo, sarà tutto un po’ più chiaro.

Gli acciacchi di Kean complicano un po’ le cose per Paolo Vanoli, che di fatto non ha per adesso mai avuto a disposizione il centravanti principe della rosa. Il nuovo tecnico punta tanto sul suo numero venti e vuole costruire su di lui una fase offensiva fatta però di meccanismi diversi: difficile lavorare in questi giorni, visto che anche l’altro componente del duo sulla carta titolare, Albert Gudmundsson, non è a disposizione perché impegnato con l’Islanda. Vanoli fa con quello che ha, e quindi – data anche l’assenza di Dzeko – con Piccoli e Fazzini, con quest’ultimo nei panni di Gudmundsson, già schierato nella posizione di seconda punta, nel finale della gara di domenica scorsa col Genoa.

Anche l’altro infortunato della settimana, Robin Gosens, si è allenato a parte. E anche il tedesco, lesione di primo grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra rimediata lo scorso 19 ottobre col Milan, proverà a essere a disposizione contro la Juve. Oggi finisce il primo ciclo intensivo di lavoro, con la seduta del mattino: a seguire, dopo il pranzo, il rompete le righe per poco più di ventiquattro ore, con appuntamento al Viola Park per lunedì.