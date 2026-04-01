Corriere dello Sport sicuro: “Un vantaggio per l’Italia la permanenza di Kean alla Fiorentina”

La storia di Moise Kean in azzurro si lega a filo doppio con quella di Rino Gattuso. A settembre è stato suo il primo gol nella gara di esordio del nuovo commissario tecnico. Ha realizzato complessivamente 13 reti in Nazionale in 26 partite (13 da titolare), 6 nelle 8 partite della gestione Gattuso. Dopo il gol che ha messo al sicuro la vittoria contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, ieri ha portato in vantaggio l’Italia.

È andato a segno in sei partite consecutive. Prima di lui c’erano riusciti solo Baloncieri, Riva e Bettega. Nel catino gelato di Zenica è bastato un quarto d’ora a questo ragazzo nato a Vercelli da genitori della Costa d’Avorio, italiano per lo ius soli, fieramente italiano, anche quando canta l’inno di Mameli insieme ai compagni. Quest’anno è incappato nella stagione sfortunata della Fiorentina, che nel finale di campionato si aggrappa ai suoi gol per salvarsi: ha segnato tre volte nelle ultime quattro partite, ha superato una serie di infortuni che lo hanno frenato.

Nella Nazionale di Gattuso, Kean è il centravanti indiscusso. Ieri un errore del portiere della Bosnia, con Barella pronto ad approfittarne con un assist: Kean è piombato come un falco ed è riuscito a portare in vantaggio l’Italia. Poi nel finale del primo tempo l’espulsione di Bastoni ha costretto il ct a sacrificare Retegui e lui è rimasto da solo a lottare in attacco. Ha dovuto giocare più arretrato, per tentare di difendere il vantaggio.

Quando è stato bene Gattuso non ha mai rinunciato a lui, è uno dei punti fermi della sua Nazionale. Si è inserito nel gruppo. A mezz’ora dalla fine Kean ha avuto l’occasione per allontanare le paure degli azzurri e forse chiudere il match, è scattato in contropiede dentro la metà campo italiana, inseguito dai difensori bosniaci, ma ha calciato alto a porta spalancata mangiandosi le mani per quello che resta un grande rimpianto. Ha lottato fino a quando è rimasto in campo, a 19 minuti dal fischio di chiusura Gattuso lo ha sostituito con Pio Esposito. L’Italia stava soffrendo.