Corriere dello Sport sicuro: “Fagioli, Kean e Parisi a riposo. Dodò e Pongracic dalla panchina”

Sta lavorando molto sulla testa dei suoi Paolo Vanoli in vista della gara col Jagiellonia. La Fiorentina che sfiderà i giallorossi dovrà evitare rischi e non snobbare troppo la partita. Un conto sarà la testa, un altro sarà invece la formazione che scenderà in campo nel gelo del Miejski Stadion.

All’orizzonte c’è il derby toscano col Pisa e ci sono dei calciatori a cui sarà impossibile rinunciare in campionato. Tre su tutti, Fabiano Parisi, Nicolò Fagioli e Moise Kean, ovvero il più in forma, il più forte e il più decisivo davanti. Per tutti e tre si prospetta un giovedì sabbatico.

Non saranno della gara neanche Albert Gudmundsson, che si sta allenando ancora a parte per risolvere il problema alla caviglia, e Daniele Rugani, fuori dalla lista Uefa (entrambi puntano il rientro col Pisa), mentre altri titolarissimi come Dodo e Pongracic potrebbero partire dalla panchina. Spazio a Comuzzo, Gosens, Fabbian, Piccoli, Mandragora, in pratica chi ha giocato meno nell’ultimo periodo, a eccezione di quest’ultimo che sarà squalificato col Pisa. Lo riporta il Corriere dello Sport.