30 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:01

Corriere dello Sport sicuro: “A meno di sorprese, Vanoli ripartirà dal 3-5-2 d’ordinanza”

30 Novembre · 09:15

Aggiornamento: 30 Novembre 2025 · 09:15

FiorentinaVanoli

Gosens ha messo nel mirino la gara contro il Sassuolo

A meno di sorprese dell’ultimo momento, Paolo Vanoli ripartirà dal 3-5-2 d’ordinanza per affrontare l’Atalanta a Bergamo. Il tecnico viola ha ritrovato Dodo, di nuovo a disposizione dopo essere rientrato in gruppo negli ultimi allenamenti della settimana. Si è rivisto anche Kouame, che ha smaltito il brutto infortunio al ginocchio. Ancora niente da fare per Gosens, la cui convocazione è prevista più per la sfida contro il Sassuolo. Ancora fuori Sabiri e Lamptey. Lo riporta il Corriere dello Sport.

