Corriere dello Sport: “Si cerca la quadra per il rinnovo di Kean, la clausola resterebbe”

7 Agosto · 09:33

La volontà di entrambe le parti è quella di colmare la distanza

La Fiorentina continua a cercare una quadra per il rinnovo di Kean. La distanza c’è, così come resta la volontà da entrambe le parti di provare a colmarla. Due settimane fa precise gli agenti del ragazzo hanno incontrato la Fiorentina al Viola Park riscontrando qualche piccola divergenza, che però non ha spaventato nessuno.

Ricordiamo che l’offerta della società viola è vicina ai 4 milioni di euro netti a stagione, fino al 2030. La clausola rimarrebbe. L’entourage del giocatore ha chiesto qualcosa in più, sotto forma di bonus. I dialoghi restano incoraggianti. Soprattutto non c’è fretta di forzare la trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

