Corriere dello Sport: “Senza Kean la Fiorentina soffre, Kouamé non è efficace. A gennaio non sarà facile”

Moise Kean sta vivendo una stagione eccezionale alla Fiorentina, dove la fiducia e il ruolo centrale affidatigli dal club hanno riacceso il suo rendimento. La Fiorentina ha dimostrato il suo investimento inserendo una clausola rescissoria di 52 milioni nel suo contratto, nonostante Kean provenisse da una stagione difficile. I risultati sono evidenti: otto gol in campionato e tre in coppa, contribuendo a una striscia di sei vittorie consecutive.

Tuttavia, la Fiorentina si trova ora di fronte a un dilemma: Kean non ha un vero sostituto nel ruolo, e l’assenza di un’alternativa è un problema per il club. Il suo sostituto attuale, Christian Kouame, ha caratteristiche diverse e non offre la stessa efficacia sotto porta. Per questo, la dirigenza esplorerà il mercato di gennaio in cerca di un altro attaccante, pur sapendo che la finestra invernale è tipicamente dedicata ai rinforzi di emergenza piuttosto che alla costruzione di nuovi asset strategici. Lo riporta il Corriere dello Sport.