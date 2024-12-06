Corriere dello Sport: “Senza Bove Palladino corre ai ripari. Giocatori adattati oppure il cambio di modulo”

Palladino sta studiando delle alternative

Senza Edoardo Bove, che rivestiva un ruolo unico in campo, ora Palladino deve pensare a qualcosa di diverso. Con Adli e Cataldi, i dinamismo dell'ex Roma era l'incastro perfetto ma ora il tecnico dovrà studiare alcune alternative. Il Corriere Dello Sport oggi in edicola ne evidenza diverse, spiegando di dover comunque adattare più interpreti.

Mercoledì in Coppa Italia ha giocato Sottil in quel ruolo, che è però un attaccante in tutto e per tutto. Con lui serve un centrocampista in meno. Contro l'Empoli era però squalificato Mandragora, che ha passo, consistenza ed esperienza e potrebbe essere un'idea. Meglio di Richardson, possibile ulteriore alternativa.

Un'altra idea potrebbe portare a Gosens, diventato terzino sinistro e rimasto in quella posizione. Potrebbe ora ritrovarsi avanzato con la sua propensione offensiva, rispolverando alle sue spalle Biraghi o Parisi. Il capitano è infatti uscito dai radar, ma ora potrebbe rivelarsi prezioso per la fascia sinistra, con Parisi abile anche in avanti e in grado di rendere di più del collega.

Altra idea può riguardare giocatori che si adatterebbero del tutto in quel ruolo. Il primo è Gudmundsson, che può giocare anche partendo dalla fascia con Beltran e Colpani e Kean davanti, ma con lui la squadra rischia di essere ulteriormente stra-offensiva. Lo stesso vale per Kouamé, centravanti di scorta: non ha elevato livello tecnico ma è un combattente. Poi ci sono Martinez Quarta e Dodo: il primo può fare anche il centrocampista e in emergenza può essere utile, mentre il brasiliano potrebbe essere un'alternativa a sinistra con piede invertito lasciando spazio a Kayode. Sarebbe però un bel rischio togliere qualcuno dalla zona naturale.

Infine, l'ultima soluzione è quella del cambio di spartito. Col ritorno di Gudmundsson, si potrebbe passare dal 4-2-3-1 al 4-3-2-1: Kean avrebbe Beltran e Gudmundsson alle spalle, con tre centrocampisti puri: insieme a Cataldi e Adli ci sarebbe Mandragora, con Colpani prima alternativa.

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