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Corriere dello Sport: “Se Palladino non cambia rotta, c’è il rischio insurrezione al Franchi”

Palladino deve invertire il trend di questo inizio di stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2024 08:55
Corriere dello Sport: “Se Palladino non cambia rotta, c’è il rischio insurrezione al Franchi” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L'allenatore della Lazio, Baroni, sta valutando di schierare due punte nel prossimo match contro la Fiorentina, specialmente se Taty non dovesse recuperare. La sua priorità è migliorare l'efficacia offensiva della squadra, che ha aumentato i tiri in porta (23 nelle prime 4 partite) rispetto alla scorsa stagione.

Palladino, invece, continua a puntare sulla difesa a tre, nonostante le difficoltà mostrate dai suoi difensori (Quarta, Pongracic, Ranieri), con rischi di peggioramento se i problemi difensivi non verranno risolti. Il match tra Fiorentina e Lazio, in programma domenica a mezzogiorno, promette spettacolo e molti gol, come negli ultimi incontri tra le due squadre. Se Palladino concede e non cambia rotta, avanti con la difesa a tre nonostante errori, fragilità, gol al passivo e sbandate. Se continua così, senza invertire il trend di risultati, al Franchi e dintorni si rischia l'insurrezione. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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