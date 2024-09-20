Corriere dello Sport: “Se Palladino non cambia rotta, c’è il rischio insurrezione al Franchi”

Palladino deve invertire il trend di questo inizio di stagione

L'allenatore della Lazio, Baroni, sta valutando di schierare due punte nel prossimo match contro la Fiorentina, specialmente se Taty non dovesse recuperare. La sua priorità è migliorare l'efficacia offensiva della squadra, che ha aumentato i tiri in porta (23 nelle prime 4 partite) rispetto alla scorsa stagione.

Palladino, invece, continua a puntare sulla difesa a tre, nonostante le difficoltà mostrate dai suoi difensori (Quarta, Pongracic, Ranieri), con rischi di peggioramento se i problemi difensivi non verranno risolti. Il match tra Fiorentina e Lazio, in programma domenica a mezzogiorno, promette spettacolo e molti gol, come negli ultimi incontri tra le due squadre. Se Palladino concede e non cambia rotta, avanti con la difesa a tre nonostante errori, fragilità, gol al passivo e sbandate. Se continua così, senza invertire il trend di risultati, al Franchi e dintorni si rischia l'insurrezione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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