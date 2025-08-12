12 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:17

Corriere dello Sport: "Se Mandragora va via, la Fiorentina torna su Gustavo Sà"

Corriere dello Sport: “Se Mandragora va via, la Fiorentina torna su Gustavo Sà”

12 Agosto

Mandragora resta tra le possibili uscite

Tra le possibili uscite rimane da monitorare la situazione di Rolando Mandragora: l’incontro per il rinnovo non è ancora arrivato, con la Fiorentina che vuole risolvere al più presto i dubbi sul futuro del centrocampista. In quel caso si dovrà riaprire anche il mercato (in entrata) dei centrocampisti. E a tal proposito, nelle ultime ore i viola sono stati accostati anche a Gustavo Sà, centrocampista offensivo classe 2004 del Famalicao, reduce da un ottimo Europeo Under 21 in Slovacchia col Portogallo, competizione in cui si è messo in mostra dalla trequarti in su con quattro assist. Lo scrive il Corriere dello Sport.

