Corriere dello Sport scrive: "Fiorentina è una trappola per l'Inter: Inzaghi ha martellato i suoi"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola vede la Fiorentina come una trappola per l'Inter, i nerazzurri se puntano allo scudetto non possono sbagliare ancora

L'Inter non può sbagliare ma secondo il Corriere dello Sport oggi la Fiorentina è una trappola. I nerazzurri hanno già sbagliato con Sassuolo, Genoa e Torino e non possono inciampare ancora. Il rischio è quello di staccarsi ancora. Inzaghi ha martellato i suoi calciatori per questa gara alzano anche il volume della voce, ora si attende una risposta sul campo, senza più alibi, visto che l'Inter si è allenata una settimana intera.

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