Corriere dello Sport: “Roma su Gudmundsson, lui sarebbe felice. Ma solo in prestito con obbligo”

Come De Cuyper, lasciato in standby anche perché Angeliño adesso difficilmente volerà all’Al-Hilal che sta chiudendo con Theo Hernandez. L’esterno del Bruges senza l’uscita dello spagnolo non approderà al Fulvio Bernardini, mentre ha ancora possibilità Gudmundsson che cerca squadra dopo il no della Fiorentina al riscatto da 17 milioni.

La Roma lo segue con attenzione e sarebbe disposta a puntare su di lui ma soltanto in prestito con obbligo di riscatto determinato a condizioni sportive e non solo. Come O’Riley, anche l’islandese del Genoa sarebbe ben felice di approdare in giallorosso per giocare con regolarità in un ruolo attualmente coperto in giallorosso soltanto da El Shaarawy. Lo scrive il Corriere dello Sport.