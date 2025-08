Corriere dello Sport rivela: “Sohm sarà la spalla di Fagioli nel 3-4-1-2 o uno dei tre nel 3-5-2”

Simon Sohm sarà il nuovo centrocampista della Fiorentina. Un pezzo che Pioli potrà aggiungere alla sua rosa, e che mancava come caratteristiche. Sohm aggiunge una dimensione fisica sconosciuta alla mediana viola, caratterizzata da ottimi palleggiatori.

Sohm permette a Pioli di mettere in atto il 3-4-1-2, dove sarà la spalla di Fagioli, così come lo era stato di Bernabè, nella prima parte dalla scorsa stagione. Oppure sarà uno dei 3 centrocampisti schierabili in un 3-5-2, come fatto con Chivu. Lo scrive il Corriere dello Sport.