Corriere dello Sport: “Riscatto Gudmundsson? Prima in estate la sentenza. Solo dopo la Fiorentina deciderà”

Dopo mesi di adattamento Gudmundsson si è acceso

Albert Gudmundsson si è acceso. Dopo mesi di adattamento, l’islandese sta mostrando il talento che lo aveva reso una stella al Genoa. Con tre gol in sette giorni – Napoli, Panathinaikos e Juventus – ha cambiato la percezione su di sé e ritrovato anche la maglia della Nazionale, a un anno dall’ultima volta. Nonostante i progressi, restano incognite. L’islandese ha giocato solo due gare per intero e la Fiorentina deve decidere se riscattarlo dal Genoa (in totale, un’operazione da 28 milioni). Ma il nodo principale resta la vicenda giudiziaria in Islanda: assolto in primo grado da un’accusa di cattiva condotta sessuale, il caso è in appello e la sentenza è attesa per l’estate. Solo allora il club deciderà il suo destino. Lo scrive il Corriere dello Sport.