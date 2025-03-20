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Corriere dello Sport: “Riscatto Gudmundsson? Prima in estate la sentenza. Solo dopo la Fiorentina deciderà”

Dopo mesi di adattamento Gudmundsson si è acceso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 marzo 2025 09:09
Corriere dello Sport: “Riscatto Gudmundsson? Prima in estate la sentenza. Solo dopo la Fiorentina deciderà” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Albert Gudmundsson si è acceso. Dopo mesi di adattamento, l’islandese sta mostrando il talento che lo aveva reso una stella al Genoa. Con tre gol in sette giorni – Napoli, Panathinaikos e Juventus – ha cambiato la percezione su di sé e ritrovato anche la maglia della Nazionale, a un anno dall’ultima volta. Nonostante i progressi, restano incognite. L’islandese ha giocato solo due gare per intero e la Fiorentina deve decidere se riscattarlo dal Genoa (in totale, un’operazione da 28 milioni). Ma il nodo principale resta la vicenda giudiziaria in Islanda: assolto in primo grado da un’accusa di cattiva condotta sessuale, il caso è in appello e la sentenza è attesa per l’estate. Solo allora il club deciderà il suo destino. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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