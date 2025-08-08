Corriere dello Sport: “Rinnovo Mandragora, si aspetta la cessione degli esuberi. Resta l’ipotesi cessione”

Rolando Mandragora e la Fiorentina continuano a dialogare alla ricerca di un accordo per il rinnovo di contratto. Una trattativa che, nonostante il precedente incontro a luglio, non è mai decollata. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo confronto per conoscere la volontà del giocatore che vorrebbe un ingaggio più alto degli 1,5 milioni.

L’entourage di Mandragora aspetta la cessioni di qualche esubero per poter sperare in un trattamento migliore, ma la Fiorentina vuole capire se c’è la possibilità di trattare alle cifre della passata stagione. La società vuole risolvere la questione entro la prossima settimana per poter gestire un’eventuale cessione. Lo scrive il Corriere dello Sport.