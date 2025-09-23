Corriere dello Sport: “Rinnovo Mandragora, l’agente aspetta una chiamata dal Viola Park”

La Fiorentina valuta il rinnovo del contratto di Rolando Mandragora, attualmente in scadenza nel 2026 ma con opzione fino al 2027. L’obiettivo è prolungare fino al 2028, con possibile estensione di un ulteriore anno, e adeguare l’ingaggio dagli attuali 1,5 milioni (bonus inclusi) a 1,8 milioni netti.

L’accordo appare vicino, ma la situazione difficile della squadra ha rallentato i tempi. Il procuratore è in attesa di una chiamata dal Viola Park, mentre resta intatta la volontà reciproca: Mandragora vuole restare e la Fiorentina intende blindarlo come pilastro del presente e del futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.