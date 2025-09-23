23 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Rinnovo Mandragora, l’agente aspetta una chiamata dal Viola Park”

Redazione

Fiorentinamandragora

Il giocatore vuole restare a Firenze e la Fiorentina ha intenzione di blindarlo

La Fiorentina valuta il rinnovo del contratto di Rolando Mandragora, attualmente in scadenza nel 2026 ma con opzione fino al 2027. L’obiettivo è prolungare fino al 2028, con possibile estensione di un ulteriore anno, e adeguare l’ingaggio dagli attuali 1,5 milioni (bonus inclusi) a 1,8 milioni netti.

L’accordo appare vicino, ma la situazione difficile della squadra ha rallentato i tempi. Il procuratore è in attesa di una chiamata dal Viola Park, mentre resta intatta la volontà reciproca: Mandragora vuole restare e la Fiorentina intende blindarlo come pilastro del presente e del futuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

