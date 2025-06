Un tema caldo riguarda il ruolo di terzino destro. La situazione legata a Dodo è in stallo: il giocatore temporeggia sul rinnovo, valutando possibili offerte da club più importanti. La Fiorentina, però, non scende dalla richiesta di 30 milioni per il suo cartellino e intanto pensa al piano B per le corsie laterali. Lo scrive il Corriere dello Sport.