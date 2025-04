Corriere dello Sport: “Rinnovo De Gea, darà la priorità alla Fiorentina ma serve un progetto ambizioso”

La Fiorentina si affida ancora a David De Gea, protagonista di quattro clean sheet negli ultimi due mesi e ormai titolare fisso anche in Conference League. La sicurezza che trasmette al reparto difensivo è uno dei motivi principali della sua centralità nel progetto di Palladino, che punta a non commettere errori in questo finale di stagione.

Contro l’Empoli l’obiettivo è conquistare altri tre punti fondamentali, mentre la società lavora per blindare De Gea con un accordo pluriennale. Il portiere, pur consapevole dell’interesse di altri grandi club, darà priorità alla Fiorentina, a patto che il progetto tecnico sia all’altezza delle sue ambizioni.

Il finale di stagione si preannuncia cruciale per il club viola, intenzionato a migliorare i traguardi dello scorso anno e spinto anche dal desiderio di riscatto dopo i recenti torti percepiti. L’attenzione ora è tutta sulla sfida con l’Empoli, prima di concentrarsi sul Betis Siviglia, sempre con De Gea a guidare la squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.