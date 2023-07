Corriere dello Sport: “Rinnovo Castrovilli ballano 500mila euro, idea piano alla Milenkovic”

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, c’è una questione Gaetano Castrovilli da sciogliere. Infatti, il rinnovo del contratto del centrocampista sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Sono già 2 i milioni che la Viola versa nelle casse del giocatore, ma l’entourage ha fatto sapere di volere 500 mila euro in più. Cifra che andrebbe moltiplicata per gli anni di rinnovo. La Fiorentina però, non vuole sentire ragioni e per adesso lo stallo è molto chiaro. All’orizzonte però prende forma qualcosa di importante. Per evitare di mettere sul mercato il giocatore, la Fiorentina potrebbe seguire il piano che ha portato al rinnovo di Nikola Milenkovic. Infatti, la Viola potrebbe offrire un anno di rinnovo per stare tranquilla e poi chissà, solo successivamente trattare la cessione o un contratto più longevo. Il serbo infatti, firmò fino al 2027. Chissà se sarà la scelta giusta.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA: “ORSOLINI, IL PRIMO CHE ARRIVA LO PRENDE. C’È LA FIORENTINA, CONCORRENZA NAPOLI E LAZIO”