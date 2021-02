Corriere dello Sport, Ribery corre verso l’ultimo step: ad Udine vuole essere tra i protagonisti

Cresce l’ottimismo, ma fa quasi paura dirlo perchè nelle scorse settimane alla fine è sempre stato out. Ribery sta migliorando, farà un ritorno graduale in gruppo e verrà valutato giorno dopo giorno. Non vuole arrendersi di nuovo perchè spera di tornare protagonista al più presto. Quando lavorerà in modo completo con il resto dei compagni sarà più facile sbilanciarsi, ma vederlo in campo a Udine adesso sembra tutt’altro che impossibile e il graduale rientro in gruppo sarà un altro step verso il Friuli. Lo riporta il Corriere dello Sport.

