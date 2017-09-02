Labaro Viola

Corriere dello Sport, ecco i quattro obiettivi (raggiunti) del mercato della Fiorentina. All'insegna della "buona gestione" secondo Corvino

Il mercato della Fiorentina all'insegna degli obiettivi. Così Corvino spiega e racconta l'estate viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2017 10:33
Corriere dello Sport, ecco i quattro obiettivi (raggiunti) del mercato della Fiorentina. All'insegna della "buona gestione" secondo Corvino -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Corvino
Condividi

Come ripetuto più volte dai direttori nella conferenza di ieri, il mercato viola si è mosso secondo quelli che erano i quattro obiettivi imposti dalla società.

1) primo passo gettare le fondamenta di una squadra giovane;

2) abbattere del 30% il monte ingaggi per alleggerire il peso dei prossimi bilanci;

3) ridurre l’età media del gruppo;

4) italianizzare la rosa.

Le cessioni per circa il 75 per cento reinvestite e per un 25 per cento utilizzate a sostenere le spese generali del club. Il tutto all’insegna della «buona gestione».

 

Corriere dello Sport

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok