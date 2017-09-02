Corriere dello Sport, ecco i quattro obiettivi (raggiunti) del mercato della Fiorentina. All'insegna della "buona gestione" secondo Corvino
Il mercato della Fiorentina all'insegna degli obiettivi. Così Corvino spiega e racconta l'estate viola
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2017 10:33
Come ripetuto più volte dai direttori nella conferenza di ieri, il mercato viola si è mosso secondo quelli che erano i quattro obiettivi imposti dalla società.
1) primo passo gettare le fondamenta di una squadra giovane;
2) abbattere del 30% il monte ingaggi per alleggerire il peso dei prossimi bilanci;
3) ridurre l’età media del gruppo;
4) italianizzare la rosa.
Le cessioni per circa il 75 per cento reinvestite e per un 25 per cento utilizzate a sostenere le spese generali del club. Il tutto all’insegna della «buona gestione».
Corriere dello Sport