Quando un calciatore infila una buona prestazione dietro l’altra e gli apprezzamenti misti a piacevole stupore per il rendimento che forse non t’aspetti lasciano il posto ad un silenzio-assenso perchè non c’è più niente di strano, significa una cosa soltanto: quel calciatore è un certezza. Pari pari ciò che sta accadendo con Lucas Martinez Quarta. E in questo caso specifico i meritati da riconoscere al difensore argentino e chi ha puntato su di lui sono maggiori rispetto al soluto per una serie di motivi.

I 13 milioni di euro destinati al River Plate, prevedono una parte fissa pari a poco meno della metà, di cui la Fiorentina ha pagato una tranche subito e l’altra la pagherà tra quattro mesi. I bonus invece sono due: uno è scattato alla decima presenza, uno scatterà alla 20ª.

La Fiorentina quando si è assicurata Quarta sperava e cedeva di aver individuato il difensore intorno cui costruire la difesa del futuro passando dal presente, ben sapendo che Milenkovic difficilmente avrebbe rinnovato. Di sicuro la certezza si chiama Lucas. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, PRIMAVERA, RISSA TORINO-FIORENTINA SPUNTA UNA FRASE RAZZISTA DI AGOSTINELLI VERSO KARAMOKO