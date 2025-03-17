Corriere dello Sport pungente: "40 milioni per questo Nico Gonzalez, la Fiorentina ringrazia la Juve"

Il Corriere dello Sport ha ironizzato su Nico Gonzalez e sulla Juventus, che ha ceduto alla Fiorentina anche due top come Fagioli e Kean

A cura di Redazione Labaroviola 17 marzo 2025 11:39

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