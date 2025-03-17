Corriere dello Sport pungente: "40 milioni per questo Nico Gonzalez, la Fiorentina ringrazia la Juve"
Il Corriere dello Sport ha ironizzato su Nico Gonzalez e sulla Juventus, che ha ceduto alla Fiorentina anche due top come Fagioli e Kean
Il Corriere dello Sport con la firma del giornalista Alberto Polverosi ha fatto il punto sui trasferimenti tra Fiorentina e Juventus intrecciandoli con la gara di ieri. Questo uno stralcio del suo editoriale:
"Altro che nemica storica dei viola, la Juve quest’anno è stata una generosa e preziosa alleata della Fiorentina che deve ringraziare almeno quattro volte i bianconeri. Il primo ringraziamento per i 4 punti strappati in campionato; il secondo per la cessione del vice capocannoniere della Serie A, Moise Kean; il terzo per la cessione di uno dei migliori centrocampisti italiani, Nicolò Fagioli; il quarto per i quasi 40 milioni finiti nelle casse viola per il trasferimento di Gonzalez, un giocatore che storicamente non fa una stagione intera da anni e che quando la partita si infiamma non va mai vicino al fuoco perché ha paura di scottarsi".