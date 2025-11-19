Corriere dello Sport punge Kean: “Ha segnato solo due gol, pochi per uno come lui”

Ke an c’è. E soprattutto ci sarà contro la Juventus, l’acquisto più importante per Paolo Vanoli nella partita che da sempre vale di più per Firenze e stavolta ancora di più. Con una classifica che deficitaria è dire poco, con un cambio di allenatore inevitabile e comunque traumatico perché al culmine di (non) risultati nemmeno immaginabili, passata la terza sosta (in undici giornate…) che ha anestetizzato il debutto del tecnico varesino sulla panchina viola a Genova: dove Kean non c’era a causa di una botta alla tibia sinistra subìta tre giorni prima e che era sfuggita a tutti in mancanza di segnali evidenti sul campo nella trasferta di Conference League a Mainz, infortunio che per non farsi mancare nulla ha provocato momenti e parole di frizione tra il commissario tecnico azzurro Gattuso e il club viola. Ieri mattina il centravanti si è allenato in gruppo e senza problemi alla ripresa al Viola Park, sdoganando così il suo ritorno per l’appuntamento di sabato pomeriggio. L’Appuntamento.

Nella ricerca delle cose che servono per tirare la Fiorentina fuori dai guai, il recupero di Kean è la notizia che Vanoli cercava e voleva. Se l’aspettava, perché sabato aveva congedato il gruppo per i due giorni liberi con la ragionevole certezza che le terapie a cui l’attaccante classe 2000 si era sottoposto la scorsa settimana avessero fatto il loro dovere: rivedere Moise insieme agli altri è stata la conferma di un programma stabilito. A proposito di ricerca. L’ex tecnico di Torino e Venezia ha spinto fin da subito sui concetti di identità, appartenenza, consapevolezza della situazione, senso pratico («Io devo portare risultati e faccio giocare chi mi porta risultati», ha detto una settimana fa presentandosi), determinazione, ma più di tutto ha bisogno dei gol di Kean per risollevare la Fiorentina. Che oggi sono 2 in campionato (e 2 totali non avendo ancora segnato in Europa) e che un anno fa erano 5 (e alla giornata numero 12 sarebbe arrivata la tripletta al Verona: il corso e ricorso sognato dai tifosi viola), allora indiscutibile punto di riferimento e trascinatore di una squadra nel pieno del filotto di vittorie consecutive (sarebbero state otto alla fine). E pazienza se andava troppo spesso in fuorigioco (difetto che continua a ripetersi): la sola presenza del numero 20 era garanzia di successo.