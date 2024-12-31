Corriere dello Sport: “Pradè-Manna incontro a Firenze per Folorunsho. Napoli disposto a rivedere il prezzo”
Folorunsho, desideroso di maggiore continuità, è entusiasta all'idea di trasferirsi in Toscana
La Fiorentina punta forte su Michael Folorunsho, centrocampista classe '98 del Napoli, con trattative già avviate per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 8-9 milioni di euro. Negli ultimi giorni, il direttore sportivo partenopeo, Giovanni Manna, ha incontrato Daniele Pradè a Firenze per discutere i dettagli economici, con il Napoli disposto a rivedere la richiesta iniziale di 10-12 milioni. Folorunsho, desideroso di maggiore continuità, è entusiasta all'idea di trasferirsi in Toscana.
Un nuovo incontro tra le parti potrebbe avvenire in occasione della sfida Fiorentina-Napoli di sabato, utile per accelerare i negoziati. Tuttavia, la cessione del giocatore è subordinata alla ricerca di un sostituto da parte degli azzurri. Nonostante questo, il trasferimento sembra ormai prossimo, con Folorunsho pronto a rinforzare la rosa viola e a colmare l'assenza di Edoardo Bove, offrendo anche versatilità nel centrocampo di Raffaele Palladino.
Il calciatore, che ha rinnovato col Napoli fino al 2026 con uno stipendio di 1,2 milioni netti annui, è ormai alla fine della sua esperienza in Campania. La fiducia tra le parti fa sperare in una rapida conclusione dell'affare. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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