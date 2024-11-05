Corriere dello Sport: "Pongracic, i tempi di recupero sono ancora un'incognita. Reintegro graduale"

La Fiorentina teme ricadute per Pongracic

Marin Pongracic è la grande incognita della Fiorentina in questo inizio stagione. Sulle sue condizioni fisiche è calato il silenzio. L'ultimo "bollettino" risale al 18 ottobre, prima della trasferta di Lecce, quando l'allenatore Raffaele Palladino annunciò tra le righe che avrebbe dovuto fare a meno del croato ancora per un bel po'.

La buona notizia è che Pongracic ha ripreso a lavorare sul campo: lo ha fatto con la Fiorentina Primavera, domenica a Cremona, giocando per 45 minuti la partita grazie alla quale la squadra di Daniele Galloppa ha acciuffato il primo posto in classifica. Il difensore ex Lecce è apparso lontano da una condizione accettabile, venendo anche sostituito al termine del primo tempo. Il cronoprogramma adesso prevede di reintegrare il giocatore gradualmente, per dargli modo di non incappare in potenziali ricadute che ne potrebbero condizionare una riabilitazione già abbastanza estenuante. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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