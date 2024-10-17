Corriere dello Sport: “Pongracic è sempre stato martoriato dagli infortuni. Salterà anche il Lecce”

Il confronto con Milenkovic sulla tenuta fisica per ora non regge

A meno di cambiamenti dell'ultim'ora, Pongracic salterà il ritorno a Lecce, dove aveva trovato un rilancio dopo le difficoltà in Bundesliga. Con questo forfait, il difensore avrà saltato sette partite su undici nella stagione. Nonostante il cambio di sistema difensivo della Fiorentina, che sembrava adatto a lui, Pongracic ha mostrato una preoccupante tendenza agli infortuni, già nota sia a Lecce che in Germania.

Nel suo primo anno con i giallorossi, ha saltato 20 partite per infortunio alla caviglia, mentre al Wolfsburg è rimasto fermo per due mesi a causa di vari problemi fisici. Anche se è ancora presto per emettere un giudizio sul suo acquisto, il confronto con Milenkovic in termini di tenuta fisica non è favorevole per la Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-ikone-beltran-due-mesi-per-svoltare-o-a-gennaio-verranno-ceduti/272831/