Corriere dello Sport: “Più facile aumentare la cifra della clausola di Kean che eliminarla”

Ci siamo, è previsto a giorni un vertice imminente per Moise Kean. Dopo settimane di incertezza ed esitazione, è stato finalmente fissato l’incontro tra la Fiorentina, Kean e i suoi procuratori per parlare del rinnovo di contratto. Potrebbe essere già entro questa settimana o al massimo la prossima, fatto sta che i dirigenti viola proporranno al giocatore un prolungamento sulla base di un ingaggio più sostanzioso, vicino ai 4 milioni di euro netti a stagione. Molto difficile invece che gli agenti accettino di eliminare la clausola: piuttosto si cercherà di aumentarne il valore per scoraggiare eventuali nuovi acquirenti nei prossimi anni. Lo scrive il Corriere dello Sport.