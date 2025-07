Corriere dello Sport: “Pioli se trova già il regista, vorrà un centrocampista rapido e forte fisicamente”

Non c’è dubbio che la Fiorentina voglia fare qualcosa a centrocampo. Più facile che si tratti di un interditore che di un regista, almeno nell’immediato. Questo per il semplice fatto che Stefano Pioli si è preso un paio di settimane di tempo, e cioè la durata del ritiro estivo, per esaminare il materiale che ha già a disposizione.

Se quindi dovesse valutare di averlo in casa, il regista (Fagioli? Richardson?), potrebbe chiedere alla società di puntare tutto su un profilo più vicino al classico centrocampista rapido e forte fisicamente. Che faccia a sportellate con gli avversari, dando equilibrio al reparto. E non è detto che si tratti di un unico obiettivo. Lo riporta il Corriere dello Sport.