Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Pioli per il Napoli ha provato il controcampo a 3: Caviglia, Mandragora e Fagioli”

Redazione

I tre si completano per caratteristiche

Per la sfida contro il Napoli, Pioli sembra orientato a puntare su un centrocampo tutto italiano formato da Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fagioli. I tre si completano per caratteristiche: Mandragora resta l’interditore con capacità d’inserimento, Nicolussi Caviglia il regista puro e Fagioli la mezzala tecnica capace di verticalizzare. Nonostante il gruppo non sia ancora al completo per i rientri dalle

Nazionali, al Viola Park il tecnico sta provando proprio questo terzetto, che potrebbe rappresentare la novità principale del debutto casalingo.

Le scelte estive di mercato hanno favorito questa opzione. Nicolussi Caviglia, arrivato a fine agosto,è stato inserito subito nelle rotazioni, mentre Sohm rappresenta un’alternativa di fisicità. Fagioli, liberato dal compito di playmaker, potrà incidere maggiormente tra le linee, mentre Mandragora continuerà a garantire equilibrio. Restano comunque soluzioni pronte anche Fazzini e Ndour, che offrono duttilità nei diversi moduli. In questo modo, gli italiani candidati al centrocampo viola diventano cinque. Lo scrive il Corriere dello Sport.

