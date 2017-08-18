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Corriere dello Sport, Pioli ha chiesto alla società una Fiorentina composta da 20 potenziali titolari

Tre portieri, come detto, otto difensori, dieci centrocampisti e due attaccanti. Il modulo? Il 4-2-3-1 ma con la possibilità di cambiare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2017 10:30
Corriere dello Sport, Pioli ha chiesto alla società una Fiorentina composta da 20 potenziali titolari - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Venti con-titolari e tre portieri, questa è la rosa migliore per Stefano Pioli. L’allenatore punta ad avere un gruppo composto da giocatori che possano scendere in campo sempre e comunque. La formula? 4-2-3-1, ma lui è aperto a più soluzioni. Certo, ci sono elementi più accreditati, di maggiori carisma, ma l’idea è di avere una rosa composta da venti con-titolari. Tre portieri, come detto, otto difensori, dieci centrocampisti e due attaccanti. Quello che Pioli cercava, una coperta non corta ma neanche eccessivamente lunga.
Corriere dello Sport Stadio

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