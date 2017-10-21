Corriere dello Sport, Pioli a Benevento vuole giocare con il 4-2-3-1, Benassi sulla linea dei trequartisti

Stefano Pioli continuerà anche oggi le prove tattiche anti Benevento. Si va verso la conferma della squadra che ha battuto l’Udinese: nel modulo (4-3-2-1 con Benassi che parte accanto a Badelj e Veret...

Stefano Pioli continuerà anche oggi le prove tattiche anti Benevento. Si va verso la conferma della squadra che ha battuto l’Udinese: nel modulo (4-3-2-1 con Benassi che parte accanto a Badelj e Veretout per inserirsi in fase offensiva) e negli uomini (Laurini favorito su Gaspar sulla fascia destra). Saponara e Gil Dias, infortunati, continuano il lavoro a parte. I due, ovviamente, non saranno convocato per la trasferta in Campania.

Corriere dello Sport