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Corriere dello Sport, Pioli a Benevento vuole giocare con il 4-2-3-1, Benassi sulla linea dei trequartisti

Stefano Pioli continuerà anche oggi le prove tattiche anti Benevento. Si va verso la conferma della squadra che ha battuto l’Udinese: nel modulo (4-3-2-1 con Benassi che parte accanto a Badelj e Veret...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2017 12:36
Corriere dello Sport, Pioli a Benevento vuole giocare con il 4-2-3-1, Benassi sulla linea dei trequartisti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Stefano Pioli continuerà anche oggi le prove tattiche anti Benevento. Si va verso la conferma della squadra che ha battuto l’Udinese: nel modulo (4-3-2-1 con Benassi che parte accanto a Badelj e Veretout per inserirsi in fase offensiva) e negli uomini (Laurini favorito su Gaspar sulla fascia destra). Saponara e Gil Dias, infortunati, continuano il lavoro a parte. I due, ovviamente, non saranno convocato per la trasferta in Campania.

Corriere dello Sport

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