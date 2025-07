Corriere dello Sport: “Piccoli in pole se parte Kean. Ma il Cagliari alza il prezzo, vuole 30 milioni”

In attesa di sviluppi, che da Firenze sperano che non arrivino mai, sul fronte Kean, la società viola sta continuando a monitorare Roberto Piccoli, il primo nome sulla lista in caso di partenza dell’attaccante titolare. Ma non in modo così semplice, spiega come anche il Cagliari non abbia alcuna intenzione di separarsi dall’attaccante appena riscattato.

Il presidente Giulini, per questo, ha deciso di alzare ancora la posta sul suo giocatore: ora il prezzo di Piccoli è salito così a 30 milioni. L’ex Atalanta resta la prima scelta, anche in vantaggio su Pinamonti. Lo riporta il Corriere dello Sport.