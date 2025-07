Corriere dello Sport: “Piace Sohm, il Parma chiede 20 milioni. Il piano B è Nicolussi Caviglia”

Il centrocampo è il ruolo che Pradè e Goretti vogliono ancora aggiornare, con qualche colpo. Oltre alla suggestione Kessiè, c’è da tenere d’occhio il nome di Simon Sohm. Il centrocampista del Parma piace alla dirigenza viola, ma i costi dell’operazione non sono bassi. Il Parma negli ultimi anni ha coltivato molti talenti, ed adesso non vuol di certo svenderli.

La richiesta per lo svizzero è di 20 milioni di euro. Cifre che la Fiorentina non vuole raggiungere, dato che i gigliati vorrebbero attestarsi sui 13, massimo 15, milioni. Per questo un’altra soluzione, diversa tecnicamente, sarebbe quella di Nicolussi Caviglia. Il centrocampista del Venezia ha una valutazione di 10 milioni, e complice la retrocessione dei lagunari, sarebbe un’operazione alla portata. Lo scrive il Corriere dello Sport.