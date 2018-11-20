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Corriere dello Sport, Pezzella sta facendo di tutto per esserci contro la Juventus

In casa Fiorentina tengono banco le condizioni fisiche del capitano German Pezzella, che ha lasciato il ritiro della nazionale argentina per un problema al bicipite femorale sinistro. Il difensore, co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2018 12:03
Corriere dello Sport, Pezzella sta facendo di tutto per esserci contro la Juventus - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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In casa Fiorentina tengono banco le condizioni fisiche del capitano German Pezzella, che ha lasciato il ritiro della nazionale argentina per un problema al bicipite femorale sinistro. Il difensore, come riportato dal Corriere dello Sport, sta lavorando al massimo per tornare disponibile per la sfida contro la Juventus. Un match che un capitano non vorrebbe mai perdersi, quello contro i rivali di sempre.

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