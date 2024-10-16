Corriere dello Sport: "Pessimismo su Pongracic, in forte dubbio per il Lecce. Palladino deciderà oggi"

Palladino contava di averlo con il Milan...

Palladino contava di averlo per la sfida contro il Milan, e invece, con buone probabilità, dovrà farne a meno anche per la trasferta di Lecce. Per Marin Pongracic continuano le sedute differenziate, l'ok per il rientro in gruppo non è arrivato e quindi è in forte dubbio la convocazione per la partita dell'ex; Palladino e il suo staff sfrutteranno l'allenamento di oggi per valutare meglio le condizioni del giocatore e prendere una decisione definitiva. Intanto i giocatori hanno fatto rientro dalle proprie Nazionali: Gosens è tornato ieri sera dalla Germania, mentre Bove e Comuzzo sono attesi nella giornata di oggi. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

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