Corriere dello Sport: per la difesa spunta anche il nome di Vicari della Spal
La Fiorentina segue Francesco Vicari della Spal. Il difensore è ad un anno dalla scadenza del contratto, è seguito anche da Torino e Udinese. Il club ferrarese sa di non poter alzare troppo il prezzo...
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2018 12:23
La Fiorentina segue Francesco Vicari della Spal. Il difensore è ad un anno dalla scadenza del contratto, è seguito anche da Torino e Udinese. Il club ferrarese sa di non poter alzare troppo il prezzo proprio per questo motivo e la Fiorentina tiene d’occhio la situazione.
Fonte: Il Corriere dello Sport