Corriere dello Sport: per la difesa spunta anche il nome di Vicari della Spal

La Fiorentina segue Francesco Vicari della Spal. Il difensore è ad un anno dalla scadenza del contratto, è seguito anche da Torino e Udinese. Il club ferrarese sa di non poter alzare troppo il prezzo...

A cura di Redazione Labaroviola 20 giugno 2018 12:23

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