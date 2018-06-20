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Corriere dello Sport: per la difesa spunta anche il nome di Vicari della Spal

La Fiorentina segue Francesco Vicari della Spal. Il difensore è ad un anno dalla scadenza del contratto, è seguito anche da Torino e Udinese. Il club ferrarese sa di non poter alzare troppo il prezzo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2018 12:23
Corriere dello Sport: per la difesa spunta anche il nome di Vicari della Spal -
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La Fiorentina segue Francesco Vicari della Spal. Il difensore è ad un anno dalla scadenza del contratto, è seguito anche da Torino e Udinese. Il club ferrarese sa di non poter alzare troppo il prezzo proprio per questo motivo e la Fiorentina tiene d’occhio la situazione.

Fonte: Il Corriere dello Sport

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