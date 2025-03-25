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Corriere dello Sport: "Per blindare Kean la Fiorentina dovrà aumentare l'ingaggio e innalzare la clausola"

La volontà della Fiorentina è costruire una squadra intorno a Kean

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2025 09:20
Corriere dello Sport: "Per blindare Kean la Fiorentina dovrà aumentare l'ingaggio e innalzare la clausola" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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È ovviamente prematuro per affrontare ogni tipo di discorso legato al futuro di Moise Kean. Ma la volontà della Fiorentina è chiara: costruire la rosa del futuro attorno al proprio centravanti. Per blindare un attaccante così appetibile ci sarà innanzitutto da adeguare uno stipendio “fermo” ai 2,2 milioni annuali percepiti adesso; in quest’operazione potrebbe rientrare anche un innalzamento della clausola rescissoria. Ma è ancora troppo presto, tutto dipenderà anche dal campo. E a proposito di questo, c’è un altro dettaglio che farà la differenza, ovvero se e quale sarà l’Europa della Fiorentina per la prossima stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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