Corriere dello Sport: "Per blindare Kean la Fiorentina dovrà aumentare l'ingaggio e innalzare la clausola"

La volontà della Fiorentina è costruire una squadra intorno a Kean

È ovviamente prematuro per affrontare ogni tipo di discorso legato al futuro di Moise Kean. Ma la volontà della Fiorentina è chiara: costruire la rosa del futuro attorno al proprio centravanti. Per blindare un attaccante così appetibile ci sarà innanzitutto da adeguare uno stipendio “fermo” ai 2,2 milioni annuali percepiti adesso; in quest’operazione potrebbe rientrare anche un innalzamento della clausola rescissoria. Ma è ancora troppo presto, tutto dipenderà anche dal campo. E a proposito di questo, c’è un altro dettaglio che farà la differenza, ovvero se e quale sarà l’Europa della Fiorentina per la prossima stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.