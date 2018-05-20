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Corriere Dello Sport, per Berardi oltre alla Fiorentina c’e la Roma. Monchi...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell’edizione odierna, per il calciatore del Sassuolo, Domenico Berardi, oltre alla Fiorentina c’è l’interesse anche della Roma del suo ex mister Di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2018 15:20
Corriere Dello Sport, per Berardi oltre alla Fiorentina c’e la Roma. Monchi... -
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Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport nell’edizione odierna, per il calciatore del Sassuolo, Domenico Berardi, oltre alla Fiorentina c’è l’interesse anche della Roma del suo ex mister Di Francesco. Il DS della Roma Monchi stasera osserverà bene il calciatore che potrebbe diventare obbiettivo concreto come il compagno di squadra Politano, già ampiamente seguito dai giallorossi.

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