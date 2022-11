Corriere dello Sport: “Parole Jovic, la Fiorentina non commenta ufficialmente, poi lui ritratta”

Le parole di Jovic se da un lato hanno indispettito i tifosi, dall’altro non sono state commentate ufficialmente dalla Fiorentina, che ha demandato al solo giocatore la possibilità di ritrattare quanto detto. Viene da chiedersi, a questo punto, se davvero la società sia stata solo spettatrice di queste esternazioni (e perché non ne sia stata messa al corrente prima) e se, contrariata, abbia poi forzato la mano con il giocatore per fargli fare un passo indietro (ipotesi, questa, più che probabile). Valutando, magari, di prendere provvedimenti in separata sede. Per il momento tutto tace, nonostante quello che ha visto protagonista il serbo sia stato l’ennesimo scivolone che ha trovato argine solo nella reazione stizzita via social del popolo viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

