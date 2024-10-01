Corriere dello Sport: “Parole di Kouamé dure. Dal gruppo accolte come richiamo a lavorare insieme”

Kouame ha anche assunto responsabilità personali

Christian Kouame, capitano a sorpresa della Fiorentina nel match contro l'Empoli, ha sottolineato la mancanza di gioco di squadra, invitando i compagni a collaborare meglio, soprattutto in fase offensiva. Le sue parole, che riflettono la difficoltà della squadra con una sola vittoria in otto partite tra campionato e Conference League, sono state interpretate come un richiamo sincero a fare di più e a lavorare insieme. Kouame ha anche assunto responsabilità personali, affermando che lui, insieme ai veterani come Ikoné e Sottil, deve aiutare i nuovi arrivati a integrarsi.

Nonostante le possibili incomprensioni in campo con giocatori come Kean e Colpani, Kouame ha ribadito l'importanza della fiducia reciproca per migliorare i risultati. Queste parole dimostrano la sua crescita come leader, anche se ha ricevuto la fascia da capitano all'ultimo momento, ed evidenziano la stima della società verso di lui, con un possibile rinnovo fino al 2027. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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