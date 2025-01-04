Corriere dello Sport: “Parisi verso la permanenza alla Fiorentina. Scambio Biraghi-Spinazzola? In stand by”
Il terzino ex Empoli potrebbe restare in maglia viola
A cura di Redazione Labaroviola
04 gennaio 2025 09:42
Fiorentina e Napoli sono coinvolte anche in un'altra operazione di mercato di cui si vociferava nelle settimane passate; lo scambio Spinazzola-Biraghi entrambi ormai fuori dalle rotazioni dei propri allenatori.
Lo scambio però al momento è in stallo complice anche la sempre più possibile permanenza in viola di Fabiano Parisi. I rapporti tra le società restano comunque ottimi tanto che, Giovanni Manna, due settimane fa ha fatto visita a Pradè all'interno del Viola Park. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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