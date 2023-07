Corriere dello Sport: “Parisi-Fiorentina ballano 3 milioni con l’Empoli prima della chiusura”

Secondo il Corriere dello Sport, il terzino dell’Empoli Parisi è il nome più vicino alla Fiorentina, che è al lavoro per chiudere la trattativa. Italiano non si aspettava lui come rinforzo ma non decollano altre piste. Per la Fiorentina Biraghi non è un problema, l’idea è quella di farli coesistere. I due hanno anche lo stesso agente. L’Empoli non ha fretta ma la Fiorentina vuole bruciare la concorrenza, l’offerta è di 12, gli azzurri ne chiedono 15.

