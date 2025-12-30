30 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:40

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Paratici parlerà con ogni giocatore. Poi almeno 4 nuovi rinforzi”

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Paratici parlerà con ogni giocatore. Poi almeno 4 nuovi rinforzi”

Redazione

30 Dicembre · 09:36

Aggiornamento: 30 Dicembre 2025 · 09:36

TAG:

FiorentinaParatici

Condividi:

di

Paratici ristabilirà compiti e gerarchie

Paratici ristabilirà compiti, gerarchie e responsabilità dentro lo spogliatoio, guidato dall’esperienza accumulata: l’ordine e la disciplina in un gruppo si trasformano in consapevolezza e senso di appartenenza che producono risultati sul campo. Parlerà con ogni singolo calciatore e saranno colloqui per capire chi ancora crede nella salvezza e chi no, chi davvero vuole dare tutto per questa maglia, consapevole della macchia indelebile che sarebbe un’eventuale retrocessione nell’anno del centenario della Fiorentina.

Paratici trasferirà le risposte avute al mercato: cedendo quelli che non lo convincono. Poi ci sarà da intervenire subito e drasticamente sul mercato con almeno quattro rinforzi – forse cinque-sei se le esigenze lo imporranno, dovendo fare il possibile e l’impossibile per salvare la Fiorentina – che abbiano il potere di cambiare fisionomia e rendimento della squadra di Vanoli. Il conto si fa presto: un paio in difesa, uno-due a centrocampo, uno-due in attacco. Cambi da fare in fretta. Poi c’è da riavvicinare i tifosi alla squadra o, meglio, la squadra ai tifosi. I risultati sarebbero e sono il volano certo, ma ad esempio si possono inserire anche allenamenti aperti al pubblico. Magari, intanto, quello a Capodanno. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio