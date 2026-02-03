Corriere dello Sport: “Paratici non sarà solo un uomo di mercato: avrà un ruolo più ampio”

Con la chiusura del calciomercato invernale, si è definitivamente conclusa anche l’avventura inglese di Fabio Paratici. L’ex dirigente della Juventus, ha formalmente interrotto il suo rapporto con il Tottenham, dove ha lavorato per quasi cinque anni, e si prepara ora a una nuova sfida: da domani, 4 febbraio, sarà ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Fiorentina.

Nei prossimi giorni è previsto il suo arrivo a Firenze per la presentazione alla stampa e la prima visita ufficiale al centro sportivo Viola Park, quartier generale del club. Ma Paratici non sarà solo un uomo di mercato: c’è da credere che Paratici avrà un ruolo più ampio della sola gestione sportiva: la sua figura aiuterà il club non solo ad aumentare il proprio prestigio internazionale ma anche il livello di operatività generale. Lo riporta il Corriere dello Sport.