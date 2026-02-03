3 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:33

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Paratici non sarà solo un uomo di mercato: avrà un ruolo più ampio”

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Paratici non sarà solo un uomo di mercato: avrà un ruolo più ampio”

Redazione

3 Febbraio · 10:20

Aggiornamento: 3 Febbraio 2026 · 10:20

TAG:

FiorentinaParatici

Condividi:

di

Da domani ufficialmente nuovo ds della Fiorentina

Con la chiusura del calciomercato invernale, si è definitivamente conclusa anche l’avventura inglese di Fabio Paratici. L’ex dirigente della Juventus, ha formalmente interrotto il suo rapporto con il Tottenham, dove ha lavorato per quasi cinque anni, e si prepara ora a una nuova sfida: da domani, 4 febbraio, sarà ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Fiorentina.

Nei prossimi giorni è previsto il suo arrivo a Firenze per la presentazione alla stampa e la prima visita ufficiale al centro sportivo Viola Park, quartier generale del club. Ma Paratici non sarà solo un uomo di mercato: c’è da credere che Paratici avrà un ruolo più ampio della sola gestione sportiva: la sua figura aiuterà il club non solo ad aumentare il proprio prestigio internazionale ma anche il livello di operatività generale. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio