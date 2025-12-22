Corriere dello Sport: “Paratici-Fiorentina fumata bianca ad un passo. Sintonia totale con Ferrari”

Procede tutto nella direzione giusta per l’arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina. Gli ultimi contatti sono andati per il meglio, le parti sembrano fiduciose di chiudere la pratica a stretto giro di posta. Probabilmente già ad ore. Restano da limare alcuni cavilli burocratici legati alla risoluzione del contratto di Paratici col Tottenham. Una volta che la questione sarà ultimata, i viola spianeranno la strada all’ex dirigente della Juventus che ha subito accettato la proposta di trasferirsi a Firenze. Si sente pronto a farsi carico di una responsabilità grossa, enorme.

È chiaro che la Fiorentina gli garantirà un ruolo centrale, affidandogli la gestione dell’area tecnica. Avrà il compito di indicare le linee-guida al centro sportivo Viola Park, guidando la squadra fuori dal tunnel. È inevitabile in un momento del genere. Servono determinazione, competenza, autorevolezza. Tutte caratteristiche che appartengono a Paratici. Le sue competenze vanno ben oltre la semplice gestione dell’area tecnica, visto che alla Juve, a quel tipo di incarico, si abbinava la qualifica di amministratore delegato. Due in uno: uomo di calcio ma anche uomo da board. Dopo la Juve, il Tottenham dove è rientrato come direttore sportivo: liberarsi non è un problema.

La chiamata della proprietà viola è arrivata subito, e istantanea è stata la risposta di Paratici. Un “sì” convinto, appagato. Non a caso il dirigente ha parlato subito con l’emanazione del presidente a Firenze, ossia il direttore generale Alessandro Ferrari, con cui si è confrontato subito su prospettive a strategie. Come se la cosa fosse già virtualmente chiusa. Questo la dice lunga sulla convinzione di tutti gli interpreti. L’obiettivo principale e improrogabile è quello di predisporre una rivoluzione. La sintonia è totale, motivo per cui la fumata bianca è a un passo.

Insomma, la decisione è stata presa. La Fiorentina ha battezzato Paratici quale nuovo riferimento societario nell’ottica di ricostruire un ambiente sportivamente imploso. I vertici del club hanno dimostrato consapevolezza. Meglio tardi che mai. L’atmosfera si era fatta pesante, ai limiti del drammatico. Non era possibile andare avanti senza prevedere uno shock dirigenziale. La posizione in classifica rispecchia lo stato di salute della Fiorentina, intesa come squadra e società. È l’ora di rimboccarsi le maniche, prima che la situazione precipiti irreversibilmente. Lo riporta il Corriere dello Sport.

