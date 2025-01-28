Corriere dello Sport: “Palladino riscopre Pongracic e la Fiorentina non ha intenzione di cederlo al Napoli”

Pongracic si candida come terzo con Ranieri e Comuzzo

Marin Pongracic, schierato a sorpresa come titolare contro la Lazio, ha vissuto una serata di rinascita che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella sua carriera alla Fiorentina. Dopo un inizio difficile segnato da panchine, problemi fisici e incomprensioni tattiche, il difensore croato ha finalmente mostrato il suo valore, diventando una risorsa preziosa per la seconda parte della stagione.

L'investimento da oltre 15 milioni fatto dalla Fiorentina sembrava sprecato dopo soli 370 minuti giocati in stagione, ma con il nuovo anno Pongracic ha superato i problemi fisici e migliorato in allenamento, convincendo Palladino a dargli fiducia. Contro la Lazio ha offerto una prova solida, distinguendosi per interventi difensivi e un lancio decisivo per il gol di Beltran.

Pongracic si candida ora come terzo centrale al pari di Ranieri e Comuzzo, in attesa del ritorno di Pablo Marì. La sua qualità in impostazione lo rende un'opzione unica tra i difensori della rosa. Nonostante l'interesse del Napoli, la Fiorentina non intende cederlo, puntando invece sul suo rilancio. Pongracic ha dimostrato di essersi integrato nel gruppo, lasciandosi alle spalle i dubbi sul suo futuro e mettendosi a disposizione della squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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