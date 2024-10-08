Corriere dello Sport: “Palladino pazzo di Bove, tanti i palloni intercettati. Giocatore concreto”

Bove bilancia la lentezza di compagni come Adli e Cataldi rompendo il gioco degli avversari

Edoardo Bove, classe 2002 ex Roma, si sta rivelando determinante per la Fiorentina sotto la guida di Raffaele Palladino. Inizialmente considerato un mediano, ha giocato con efficacia da trequartista, diventando un prezioso collante tra centrocampo e attacco.

Grazie alla sua velocità di pensiero ed esecuzione, Bove bilancia la lentezza di compagni come Adli e Cataldi, intercettando palloni e rompendo il gioco avversario. Nonostante non sia appariscente, la sua concretezza si è vista chiaramente, soprattutto nella vittoria contro il Milan, dove è stato essenziale. Arrivato l'ultimo giorno di mercato, Bove ha dimostrato il suo valore e potrebbe diventare un punto di svolta nella stagione viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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